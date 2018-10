Knap! Grote stap voor het zoontje van Airen Mylène en Taeke Taekema

Een mijlpaal voor Bodhi, het zoontje van Airen Mylène en Taeke Taekema. Het jochie slaapt vannacht namelijk voor het eerst in zijn eigen slaapkamer, en dat wordt bést wennen, geeft de presentatrice toe.

Hoe trots Airen ook is op haar kleine ventje, vindt ze het toch lastig dat-ie vanaf nu niet meer naast haar slaapt. ‘Bodhi. Kleine grote man. Wat groei je hard! Wat verander je snel. Af en toe kan ik het niet bijbenen. Soms wil ik dat niet. De nieuwe fases komen zo snel. Dit is er zo een’, schrijft de kersverse moeder. ‘Zo close. Ik kon elke ademhaling horen. En nu ga je naar je eigen kamer. En dat is wennen. Vooral voor mij. Want wat was het gezellig naast jou. Ontzettende pretletter!’

Herkenning

Onder de foto wordt vol herkenning gereageerd. ‘Gaat zeker hard. Maar alle periodes die ze doorlopen, is weer een les naar de volgende stap’, schrijft een volger van Airen. Een ander schrijft: ‘Mijlpaal he? Van bednestje naar eigen kamer.’ Hoewel het wennen wordt, stellen de volgers van de presentatrice haar gerust. Zo reageert iemand: ‘Aaah, maar ik sliep echt zoveel beter toen m’n dochter op haar kamertje sliep!’

In maart werden Taeke en Airen de trotse ouders van Bodhi, hun eerste kindje.

Beeld: ANP, Instagram