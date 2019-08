Wat een knappe verschijning! Zo ziet de grote liefde van Tino Martin eruit

Tino Martin (35) kennen we natuurlijk allemaal van het programma ‘Beste Zangers’ én zijn megahit ‘Zij weet het’. Met dit liedje bestormt hij de hitlijsten en da’s natuurlijk een droom die werkelijkheid geworden is. Daarnaast heeft de zanger nóg een grote wens in het leven: vader worden. En zijn kinderen hoopt hij in de toekomst te krijgen met zijn grote liefde, Kimberley Kruiter. Wie is zij eigenlijk?

Tino en Kimberley zijn sinds 2016 een stel. De relatie werd al snel serieus en de twee trokken bij elkaar in. “Zij is wel een vrouw van wie ik dingen ­aanneem”, zegt de zanger in een interview met Vrouw in 2017. “In vorige relaties was ik vrij eigenwijs. Als meisjes ­zeiden: ‘Doe dit of dat anders, probeer daar aan te werken’, antwoordde ik: ‘Sodemieter op, het valt best mee.'” Kimberley is volgens Tino de aangewezen persoon om hem af en toe te corrigeren. “Ik ben blij dat ik zo’n vrouw heb gevonden.”

Nachtleven

Kimberley is zes jaar jonger dan Tino. Ze komt uit een horecafamilie; haar vader Jan Kruiter heeft meerdere cafés op het Amsterdamse Rembrandtplein. De mooie brunette is zelf sinds een paar jaar eigenaar van café Tante Roosje. “We zijn dus allebei van het nachtleven, dat sluit mooi aan”, aldus de Zij weet het-zanger. “Mijn ex-vriendin was lerares en ging elke dag om zeven uur uit bed – dat werkte minder goed.”

Lees ook

Zo. Veel. Zin. In! Bekijk nú de eerste beelden van ‘Beste Zangers’ 2019



Gezinsuitbreiding

Dit jaar kocht het stel een enorme villa in Vinkeveen. Na een grote verbouwing die maanden duurde, wonen ze sinds mei in hun droomhuis. Met al die kamers, is er misschien ook wel ruimte voor gezinsuitbreiding… Tino heeft namelijk nooit onder stoelen of banken gestoken graag vader te willen worden. In een interview vertelt de zanger: “Als het ons gegeven is om ouders te worden, zullen ze het met deze woonplek moeten doen. We hebben dit huis niet gekocht om het snel weer te verlaten.”

Dit bericht bekijken op Instagram De vrouw van mijn dromen ben jij😍 #alles Een bericht gedeeld door Tino Martin (@tinomartin01) op 10 Apr 2019 om 8:40 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.