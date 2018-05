Dít zijn de grootste kanshebbers op het Songfestival

Deze week zit heel Europa weer drie dagen voor de buis om naar het jaarlijkse Eurovisie Songfestival te kijken. De grote vraag voor Nederland is natuurlijk hoe ‘onze’ Waylon het ervan af gaat brengen. Maar als we de bookmakers mogen geloven, zijn dit de grootste concurrenten van de zanger.

Al een aantal maanden staat de Israëlische zangeres Netta op de nummer één positie bij de bookmakers. Met haar opvallende verschijning en haar nog opvallende nummer ‘Toy’ weet ze heel wat tongen los te maken. Dat komt vooral doordat ze tijdens haar optreden een kip nadoet. Het zou staan voor mensen die niet zichzelf durven te zijn in de wereld van nu en andere mensen dus als speelgoed behandelen. Het is een feministisch liedje dat in de tijd van de #metoo-campagne het erg goed kan gaan doen. Zij strijdt in de eerste halve finale voor een finaleplek.

Noorwegen

Op nummer twee staat een oude bekende van het Eurovisie Songfestival. De Noor Alexander Rybak won in 2009 al eens het liedjesfestijn, maar is nu terug met het nummer ‘That’s How You Write A Song’. De critici waren niet meteen overtuigd, maar sinds de repetities vorige week zijn begonnen is Alexander een heel eind gestegen bij de bookmakers. En dat terwijl ‘onze’ Waylon vooral is gedaald. Rybaks nummer is vrolijk en het liedje zit meteen in je hoofd. Hij strijdt in de tweede halve finale direct tegen Waylon.

Frankrijk

De top-3 wordt aangevuld met een inzending die automatisch in de finale staat: Madame Monsieur uit Frankrijk. Het duo bestaande uit Emilie Satt en Jean-Karl Lucas zingen over een meisje dat geboren is op een bootje midden op de Middellandse Zee tijdens de vluchtelingencrisis. Ook dit liedje gaat weer helemaal mee met zijn tijd. Of het ook genoeg is voor de eindstreep, zal nog moeten blijken.

