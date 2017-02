Gouden plaat voor Nielson!

Lieve lieve mensen duizend maal dank voor het kopen/downloaden/streamen van mijn album ” Weet Je Wat Het Is ” want hij is GOUD!!! Nooit eerder meegemaakt dat een album goud ging en ik gloei van trots. Het maken van dit album, waarop ik mocht samenwerken met mijn helden Guus Meeuwis, Paul de Munnik en Jiggy Dje, was al een top periode voor mij en nu gaat hij ook nog met een gouden stempel de boeken in. Gelukkiger kunnen jullie me niet maken. Een hele dikke shoutout naar mijn mannen Matthijs de Ronden, Don Zwaaneveld, Lodewijk Martens & Remco de Ruiter. Allemaal keihard voor gewerkt. Nu weer door, want er komen te gekke nieuwe dingen aan en vooral vet veel nieuwe muziek. Dat beloof ik jullie! 🙏🏻 Liefde ❤ PS: Extra bijzonder dat radiovrienden Coen en Sander hem aan me uitreikten vandaag. Dank voor jullie support en enthousiasme!

