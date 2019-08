Gordon verlaat afkickkliniek: ‘De moeilijkste reis gaat nu nog komen’

Gordon mag vrijdag de afkickkliniek in Zuid-Afrika verlaten waar hij afgelopen maand afkickte van zijn alcohol- en drugsverslaving. Op Instagram schrijft de entertainer: “Lieve mensen, I did it! Een maand lang in rehab om mijn verslavingen te overwinnen.”

Gordon ziet er wel een beetje tegen op om terug te keren naar Nederland, waar de verleidingen groot zijn. “De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn en waar menigeen (zonder het vaak zelf te weten) niet meer buiten kan.”

Steun

Openhartig vertelt Gordon aan zijn volgers dat het niet gemakkelijk was. “Wat ben ik mezelf tegen gekomen en ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst, want dat belooft dan een zeer leuke tweede helft van mijn leven te worden. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken.”

Zelfliefde

“Wat heb ik veel geleerd hier,” vervolgt de presentator, “maar vooral om weer van mezelf te houden, want dat deed ik al jaren niet meer. Ik heb een onvergetelijke ervaring mogen beleven en waanzinnige inspirerende mensen ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt en eigenlijk zou iedereen eens moeten doen wat ik nu heb gedaan gewoon eens tijd voor jezelf nemen.”

Bron & beeld: ANP, Instagram