Gordon gebroken na overlijden zus Lydia (61): ‘Ik ben lam geslagen’

Gordons familie is geschokt door het overlijden van Lydia (61). Gordons zus overleed zondagochtend nadat ze een aantal dagen eerder verlammingsverschijnselen had gekregen, vertelde Albert Verlinde in ‘6 Inside’.

Gordon, die maandag verstek liet gaan bij de presentatie van ‘It Takes 2’, zegt in een verklaring dat zijn familie intens verdrietig is door dit plotselinge overlijden.

Speciale band

‘Ondanks dat het contact miniem was blijft het toch je zus’, liet Gordon aan ‘6 Inside’ weten. ‘Ik had een speciale band met mijn zus. Ze was hysterisch grappig en was zelfs ooit de voice-over van mijn radio- en tv-shows. Ze was een pechvogel op het gebied van haar gezondheid en dat is haar nu fataal geworden. Ik ben lam geslagen, want alle leuke en mooie dingen spelen door mijn hoofd. Ik koester die met heel mijn hart.’

Biografie

Lydia kwam vorig jaar nog in het nieuws na het verschijnen van de biografie van Gordon. In het boek schreef de zanger hoe hij en zijn broers en zussen als kind zijn misbruikt. Op verzoek van zijn zus, die naar de rechter dreigde te stappen, werden de passages aangepast.