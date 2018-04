Gordon heeft met déze ‘Gordon gaat trouwen… Maar met wie?’-deelnemer het bed gedeeld

Meer dan twee miljoen kijkers van Gordon gaat trouwen… Maar met wie? kwamen van een koude kermis thuis toen bruidegom in spe Gordon (49) op het moment suprême eieren voor zijn geld koos, en zijn overgebleven trouwkandidaten Manuel (34) en Rogier (41) hun liefdescongé gaf. Toch heeft hij met één van de finalisten het bed gedeeld!

Lees ook

Gordon: ‘John Ewbank en ik hebben masturberend porno gekeken’

‘Eindredactie praatte op mij in’

Gordon ‘offerde’ zichzelf op door met bakfietsvader Rogier het bed in te duiken. In een interview met Story zegt hij: “Ik ben zelfs intiem met hem geweest, want ik dacht: misschien is dat het, moet ik er gewoon heel veel zaken ingooien, haha! O, als ik daar nu aan denk: wat heb ik gedaan? Maar mijn eindredactrice zat zo op mij in te praten. Trouw dan met Manuel, dat begrijpt iedereen, en dan ben je na drie maanden gescheiden. Ik zei: Hoor je wel wat je zegt? Dan ga je de boel gewoon misleiden. Zo ben ik niet. Ik ga niet net doen alsof.”

Lees het hele artikel in Story editie 14. Nu in de winkel.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Peter Smulders