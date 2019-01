Gordon volledig uit z’n dak op sociale media: ‘Nu is het oorlog’

Gordon heeft de oorlog verklaard aan tv-recensent Angela de Jong. De entertainer is woest over de kritiek die zij in haar nieuwe column op hem en Wendy van Dijk geeft. “Wij zwichten niet voor jouw stukjes.”

‘Ik veeg de vloer met je aan’

Angela schreef in haar column voor het AD dat John de Mol de oorlog tegen RTL niet zal winnen met sterren als Gordon en Wendy van Dijk. Dat schoot bij de zanger volledig in het verkeerde keelgat, die vervolgens twee posts op Instagram wijdt aan zijn uitbarsting. “Zoveel vilein kan alleen maar uit frustratie worden opgeschreven”, schrijft hij over haar column. Gordon vindt het nodig om haar er persoonlijk op aan te spreken. “Ik ga die oorlog met jou aan en veeg als het moet echt de vloer met je aan, want je komt aan mijn brood en dat van vele andere collega’s.”

Machtspositie

Gordon vindt dat Angela misbruik maakt van haar machtspositie en daarmee mensen moedwillig beschadigt. “Wie weet was jij wel een van de redenen van de huwelijkscrisis van mijn lieve collega Wendy, heb je daar wel eens bij stil gestaan?”, schrijft hij. De presentator zegt zich verder niks van haar kritiek aan te trekken. “Hoe dan ook, gaan Wendy en ik nog vijf hele mooie lange jaren verder met ons werk.”

Sneer

De oud-zanger eindigt met een flinke sneer. “Doe je werk nu eens goed, verschijn wat minder op tv want geloof me ik als talentscout zie gewoon het gebrek aan ‘star quality’ een vrouw die zo nodig op tv wil. Ik had direct op een rood kruis gedrukt als je had opgelopen op de bühne dus maak je verder geen illusies. Een echt gezicht voor de radio zou ik zeggen!”

Beeld: Story | Beeld: ANP