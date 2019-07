Gordon laat zich opnemen in afkickkliniek: ‘Nog een lange weg te gaan’

Gordon laat zich opnemen in een afkickkliniek. De entertainer heeft het nieuws zelf bekendgemaakt via Facebook en Instagram, naar eigen zeggen omdat de pers er lucht van heeft gekregen en “voordat er weer allemaal idiote verhalen rond gaan”.

Foute gewoontes om pijn te verzachten

In zijn post op social media schrijft Gordon dat hij zich laat opnemen omdat hij “bepaalde dingen in het leven doet die niet goed zijn, maar ermee doorgaat om de ‘pijn’ te verzachten”. Een heftige maar enige juiste beslissing, noemt de zanger het. In zijn biografie heeft Gordon toegegeven dat hij soms cocaïne gebruikt om ‘het nare gevoel uit zijn lichaam te krijgen’.

‘Nog een lange weg te gaan’

Gordon heeft goede hoop op een voorspoedig herstel. “Ik weet dat ik er sterker uit ga komen en zonder de behoefte die slechte dingen nog te doen. Ik heb nog een lange weg te gaan maar ik zal dit overwinnen en hiermee hopelijk een voorbeeld en inspiratie zijn voor velen.” Gordon vraagt iedereen zijn privacy te respecteren en dat “men mij in alle rust dit zware proces laat doorstaan”.

