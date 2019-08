Gordon nodigt moeder met hartverscheurend verhaal uit voor logeerpartij

Zo’n 70.000 mensen zouden wel een nacht bij Gordon willen slapen. De zanger deelde vrijdag op Instagram dat hij een logeerpartijtje in zijn nieuwe huis in Amsterdam verlootte en aan die oproep werd massaal gehoor gegeven.

Eerste reactie

“Lieve mensen, wat een geweldige reacties op mijn ‘nachtje slapen bij Gordon thuis’”, reageert Gordon maandag enthousiast. De zanger heeft uit alle aanmeldingen “ad random” een logé uitgekozen wiens verhaal hem het meest had geraakt. Toevallig genoeg was dat meteen de eerste reactie waar hij op klikte.

Zelfmoord van zoon

De keuze viel op Mariëlle, wiens 17-jarige zoon een aantal weken geleden een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Mariëlle gaf niet zichzelf op, maar haar vriend, omdat ze wat liefs voor hem wilde doen nu hij dubbel zoveel moet werken omdat zij daar momenteel niet toe in staat is.

‘Ik ben bevoorrecht’

“Dus ter ere van zijn nagedachtenis en om aandacht te vragen voor een steeds groter aantal zelfdodingen onder jongeren. Mijn hemel, wat ben ik dan bevoorrecht dat ik met zoiets simpels iemands gebroken hart een beetje kan helen en een leuke dag en nacht kan bezorgen”, aldus de zanger.

‘Leven kost moed’

Zijn recente verblijf in een afkickkliniek in Zuid-Afrika lijkt ook van invloed te zijn geweest op zijn keuze. “Een ding dat ik daar geleerd heb, is dat het heel veel moed kost om te leven, niet om er een einde aan te maken. Dat moet iedereen zich beseffen.”

Lees ook

Gordon verlaat afkickkliniek: ‘De moeilijkste reis gaat nu nog komen’

Alles erop en eraan

In een filmpje is te zien hoe Gordon de winnares laat weten dat hij haar heeft gekozen. Ze reageert erg geëmotioneerd. Mariëlle mag samen met een gast een nacht in het luxe stulpje doorbrengen. Ook krijgt ze een meet-and-greet, ontbijt, lunch en diner. Gordon bood tevens kaartjes voor een event en een rondvaart door Amsterdam aan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP