Gordon op Instagram: ‘Ik lach om negatieve reacties op biografie’

Gordon heeft geen boodschap aan alle mensen die hem uitmaken voor leugenaar naar aanleiding van zijn biografie. Dat laat hij luidt en duidelijk weten in een nieuwe post op Instagram.

‘Ik lach erom’

“Een week al uitgescholden voor leugenaar, beschimpt en bespot in programma’s en door collega’s, omdat ik niet – zoals door vele gezegd – mijn waarheid, maar dé waarheid heb durven opschrijven. Ik lach erom en weet dat mijn levensverhaal voor velen juist wel respect op heeft geleverd”, reageert Gordon woensdag op Instagram.

Wel of niet waar, een succes is het zeker

De presentator viert met zijn post dat het boek vanuit het niets op de eerste plaats is binnengekomen in de bestsellerslijst. De derde druk gaat woensdag in productie, zo laat hij weten.

Heibel

Het boek van Gordon maakt veel los in (bekend) Nederland. Zo namen onder anderen Gerard Joling en John Ewbank afstand van Gordons verhalen. Lydia, de zus van de voormalig zanger, liet weten naar de rechter te willen stappen om zijn uitlatingen. Ook Gordons broer Johny zou dat volgens Story van plan zijn.

