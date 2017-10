Gordon is klaar om in het huwelijksbootje te stappen

Gordon doet er alles aan om straks fit en met een strak lijf het jawoord te geven. De 49-jarige presentator heeft een week detoxen in een wellnesskliniek in Zuid-Spanje achter de rug en is zeer tevreden over het resultaat.

Detoxen

‘De eerste dagen dacht ik: mijn God, wat doe ik hier? Maar het intensieve programma met het weinige maar verrukkelijke eten maakte het allemaal prima draagbaar. Ik ben het sporten weer gaan oppakken na een maand niks doen en ben daar zo blij mee! Ik kan alleen geen thee, wortelsap, zeewier, massage-olie en therapeut meer zien. Maar mijn medische check-up was uitmuntend. Zo goed als geen cholesterol en hart, lever, longen en nieren van een jonge god, dus ik ben er eigenlijk wel klaar voor!’, laat hij weten op Facebook.

Waarvoor dan?

Gordon trouwt op 22 november in Zuid-Afrika met een van de vier kandidaten in het programma Gordon Gaat Trouwen… Maar met Wie?. Met alle vier de mannen gaat hij binnenkort al in ondertrouw.

Nerveus

‘Mijn grote dag komt eraan en ik ben er heel nerveus voor, maar ik ga het gewoon doen. Mijn man krijgt mij in mijn beste shape sinds jaren. Vooral de ozontherapie (zuurstof met vitaminepreparaten-boost in je bloed) heeft miraculeuze dingen gedaan met me! Ik loop vanmorgen nog even de berg op en straks een uurtje boksen en dan kan ik met trots hier het complex verlaten. En ook nog even 3.8 kilo lichter in een week, BAM!’, juicht de aanstaande bruidegom.

