Gordon huilend in de rechtszaal tijdens zaak tegen vermeende ex-vriend

Gordon woont het kort geding bij dat is aangespannen door zijn vermeende ex. De rechtbank in Lelystad buigt zich vandaag over de zaak die Kevin uit Almere aanspande tegen de entertainer. Er kwamen vanmorgen alvast een aantal opmerkelijke feiten aan het licht…

Dubbelleven

Gordon presenteerde Kevin in februari op social media als zijn nieuwe vriend. Dat berichtje zorgde voor flink wat ophef, want een dag nadat Gordon het nieuws postte, bleek dat de ‘relatie’ alweer over was en liet Gordon weten dat zijn lover een dubbelleven leidde.

‘Gordon stalkt me’

Volgens de man uit Almere zelf is er nooit sprake geweest van een relatie. Hij eiste aanvankelijk dat Gordon alle posts over hem op social media verwijderde. Toen de entertainer daar gehoor aan gaf, leek het kort geding even van de baan. Kevin beweert echter dat Gordon hem nog steeds lastigvalt en stalkt. Volgens de ‘ex’ heeft Gordon hem onder invloed van alcohol bedreigd met een mes en hem geslagen. Kevin eist nu een contactverbod.

Gordon in tranen

De advocaat van Gordon erkent het voorval. Tijdens de zitting vanmorgen zou Gordon in huilen zijn uitgebarsten, meldt RTL Boulevard.

Beeld: Hollandse Hoogte