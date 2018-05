Dít is de ware reden dat ‘Gordon en Estelle: Weg ermee’ van de buis gehaald is

“Door productionele uitdagingen bleek het afmaken van de reeks in de beschikbare tijd helaas niet haalbaar”, zo luidde de verklaring van de makers van het programma Gordon & Estelle: Weg ermee, dat begin deze maand eerder stopte dan gepland. Nu is duidelijk dat één van die ‘productionele uitdagingen’ was dat één van de presentatoren de set vroegtijdig verliet.

Teleurstelling

Gordon was er na verschillende tegenvallers klaar mee. De presentator baalde zo hevig dat hij voortijdig wegliep, bevestigt een woordvoerder van RTL 4 na berichtgeving hierover in Weekend.

‘We hadden het graag anders gezien’

“Zoals gezegd hebben we de reeks ingekort omdat er productioneel zaken niet liepen zoals gepland”, aldus RTL. “We konden hierdoor de opnames niet afmaken. Ook bij Gordon was de teleurstelling groot en is hij inderdaad van de set gelopen. De optelsom maakte het onmogelijk om de reeks af te maken. We hadden het graag anders gezien, maar soms moet je je neerleggen bij de omstandigheden.” Daarna is overigens nog wel één aflevering opgenomen, benadrukt RTL.

Lowbudgetvakantie

Begin deze maand werd bekend dat Gordon & Estelle: Weg ermee met twee afleveringen is ingekort. De laatste aflevering werd vorige week uitgezonden. In het programma gingen Gordon en Estelle Cruijff samen op lowbudgetvakantie.

