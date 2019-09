Gordon komt met ‘Dr. Phil’-achtige show en krijgt geweldig advies van zijn grote voorbeeld

Na een tijdje in een afkickkliniek in Zuid-Afrika doorgebracht te hebben, gaat het Gordon (51) weer helemaal voor de wind. De presentator heeft in Amerika zijn grote idool Dr. Phil ontmoet en tijdens dat gesprek verklapt hij een soortgelijke talkshow te gaan maken.

Op Instagram laat Gordon weten dat het op zijn bucketlist stond om Dr. Phil te ontmoeten. Met de nadruk op stond, want vandaag was het zover. “Wat een belevenis om hier te mogen meekijken met de opnames behind the scenes, ook bij Dr. Phil!”, schrijft hij bij een van de drie foto’s.

Met Patty

Juist dat Gordon zijn idool nu mag ontmoeten, is ontzettend bijzonder. Samen met Patty Brard gaat hij namelijk een gelijksoortig programma opnemen voor SBS6. Het advies dat de presentator van Dr. Phil krijgt? “Nou, je kan je hoofd scheren. Dat is een begin”, grapt hij.

Volste vertrouwen

Dr. Phil heeft nu al enkel lovende woorden over voor Gordon en spreekt zijn vertrouwen in hem uit. “Let maar op jongens, hij gaat het heel goed doen”, aldus de adviesgoeroe. “Dat zie ik gewoon.”

Toekomst

Naar eigen zeggen zit Gordon momenteel ontzettend goed in zijn vel. Eind juli kondigde hij aan zichzelf op te laten in een afkickkliniek om van zijn drank- en drugsverslaving af te komen; een maand later keerde de presentator weer huiswaarts. “Lieve mensen, i did it!”, liet hij destijds weten. “Wat ben ik mezelf tegen gekomen en ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst, want dat belooft dan een zeer leuke tweede helft van mijn leven te worden. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken.”

