Gordon heeft een flinke dip: ‘Het gaat sinds twee dagen k*t’

Gordon heeft een aantal pittige dagen achter de rug. De zanger en presentator, die bijna drie maanden clean en nuchter is, voelt zich niet goed en heeft zijn volgers op Instagram gevraagd om wat steun.



“Ok heel eerlijk, ziek geweest deze week en het gaat sinds twee dagen kut… alleen maar posten hoe geweldig het gaat, word ik misselijk van”, schrijft Gordon bij een foto van zijn ontblote bovenlijf. “Ik moet weer in mijn training komen maar al drie dagen soort van antigevoel.”

Niet makkelijk

De zanger laat ook weten dat hij het moeilijk heeft gehad met nuchter blijven. “Gisteren ook voor het eerst in al die maanden weer zin in drank, pffffff. Ik blijf sterk en kom uit deze dip! Hoort erbij! Pep me op!” Ook in hashtags is Gordon openhartig over zijn gevoel. “#moeilijk #geenterugval #inherstel #nobodysaiditwaseasy #settinggoals #mybody #proud #onedayatatime #needsomesupport.”

Traan en een lach

Eind juli kondigde Gordon aan zichzelf op te laten in een afkickkliniek om van zijn drank- en drugsverslaving af te komen; een maand later keerde de presentator weer huiswaarts. “Lieve mensen, i did it!”, liet hij destijds weten. “Wat ben ik mezelf tegen gekomen en ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten staat voor een glimlach in de toekomst, want dat belooft dan een zeer leuke tweede helft van mijn leven te worden. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken.”

Bron & beeld: ANP, Instagram