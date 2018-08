Gordon woest om mislopen Ring-nominatie en uit frustratie op Instagram

Gordon is niet te spreken over de laatste vijf genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring 2018. De presentator baalt ervan dat zijn eigen programma Gordon gaat trouwen geen wildcard heeft gekregen en pleit voor een nieuwe tv-publieksprijs.

Tirade

“En zo gaf de redactie van AVRO Televizier het definitieve bewijs van onvermogen af voor de toch al oubollige publieksprijs de Televizier-Ring”, schrijft Gordon in een lange tirade op Instagram. “Gordon gaat trouwen was toch echt het meest spraakmakende en bijna meest bekeken programma van het afgelopen jaar? En dan niet eens bij de laatste 25? Ik vind het knap.”

Strontkar

De eerste twintig genomineerden werden geselecteerd door het publiek. “Kijk, dat het publiek er niet op stemde omdat ze teleurgesteld waren door de afloop en misschien het onhandige in stand houden van het geheim van de uitslag, prima”, zegt Gordon. “Nog nooit maakte ik een programma zo integer en met zoveel openheid als dit, en alweer kreeg ik de hele strontkar over me heen omdat ik met mijn hart koos om niet te trouwen. En ook nu zal ik weer de nationale pispaal worden waar iedereen zijn bagger over uitstort. De narcist, de psychisch gestoorde de kwal, de verongelijkte noem alles maar op”, zo loopt hij vooruit op de eventuele reacties op zijn bericht.

Nieuwe prijs

“Maar ik kan het hebben hoor, zoals ik de afgelopen jaren niets anders heb gedaan. Maar ik blijf zeggen wat ik vind en denk, en ik pleit dan ook voor een nieuwe publieksprijs. Weg met dat gezapige zooitje suffe AVRO-ambtenaren die dit hebben bepaald! Geen verschil meer tussen NPO of commercieel, maar gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen”, aldus Gordon.

‘Gefeliciteerd, Luizenmoeder’

De winnaar van de Gouden Televizier-Ring kan de presentator wel raden: “Wat de ring betreft, gefeliciteerd Luizenmoeder! En succes aan al mijn andere hardwerkende collega’s die hem net zo zeer verdienen als ik!”, sluit hij positief af.

