Dat Gordon niet vies is van een feestje, is algemeen bekend, maar de zanger en presentator heeft voor zijn vijftigste verjaardag afgelopen weekend wel héél erg groot uitgepakt. Dat mag natuurlijk ook best, je wordt immers maar één keer vijftig.

Gord-on a boat

Gordon nodigde zo’n beetje heel bekend Nederland uit voor zijn feest en je raadt al… ze kwamen nog ook, ondanks dat ‘Abraham’ na het uitkomen van zijn biografie afgelopen lente weinig vrienden over leek te houden. Maar terug naar het feest: onder anderen voetballer John Heitinga, Patricia Paay, Tineke de Nooij, zanger Wesley Klein, John van den Heuvel en flink wat familieleden van Gordon waren van de partij op het roze versierde verrassingsschip, waarmee Gordon zijn bijna 200 gasten trakteerde op een vaartocht over de Amsterdamse wateren.

Goede party

Op social media is hier en daar beeldmateriaal van het feest, dat van start ging bij de Amsterdamse Harbour Club, te vinden. We weten daardoor onder meer dat zangeres Glennis Grace een privé-concert gaf voor deze bijzondere aangelegenheid.

