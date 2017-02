‘Gooisch Meisje’ Pauline Wingelaar is zwanger

Pauline Wingelaar werd bekend toen ze in 2008 meedeed in de realityserie Echte Gooische Meisjes. Nu heeft de realityster aan Shownieuws laten weten dat ze zwanger is. Het is het tweede kindje voor Pauline en haar man Harmen Bisschop van Tuinen.

Pauline en Harmen trouwden in 2014. In 2015 beviel ze van hun zoontje Reinier Kees Dirk Pieter Bisschop van Tuinen. Pauline heeft nu laten weten inmiddels alweer vijftien weken zwanger te zijn van hun tweede kindje. Haar familie en vrienden wisten het al, maar ze wilde nog even wachten voordat ze het nieuws ook met de rest van de wereld deelde. Ze zegt: ‘Ik had er geen behoefte aan het openbaar of op Instagram of Facebook te vermelden omdat ik nog even gewoon in die bubbel wilde zitten.’

Nog een zoontje?

Hoewel het nog niet met zekerheid te zeggen is denkt Pauline dat ze weer een zoontje zal krijgen. Tijdens de 12 weken-echt dacht de dokter een klein knobbeltje te zien dat er op kan duiden dat het een jongetje is. Maar zegt ze: ‘dat is een schatting van 75 procent dus we wachten nog even op dokter Papa.’ Dokter Papa is een gyanecoloog die 3D echo’s maakt, ook wel pretechto’s genoemd. Hij is vooral bekend van echo’s die hij maakte bij BN’ers zoals Bridget Maasland en Monique, de vriendin van Andre Hazes Jr.

“I want to ride my #bicycle!” 🎶🚲👶🏼 #Reinier op de #fiets door #Amsterdam! 😍 A post shared by Pauline Wingelaar (@paulinewing) on Dec 12, 2016 at 1:42pm PST

