GE-WEL-DIG: Google maakt mini-remake van ‘Home Alone’ met de ‘echte’ Kevin (38)

En Google stijgt in één klap naar de eerste plek in de lijst met beste kerstreclames. De techgigant heeft namelijk een mini-remake van de kerstfilm der kerstfilms, Home Alone gemaakt, met in de hoofdrol niemand minder dan the one and only échte Kevin (die inmiddels al gewoon hartstikke 38 is).

Lees ook

Nederland valt als een blok voor Staatsloterij-hondje Frekkel uit kerstcommercial

Home Alone (again)

De briljante commercial is in minder dan 24 uur tijd al bijna vijf miljoen keer bekeken op het YouTubekanaal van Google. Volgens veel kijkers is Home Alone Again , zoals het spotje gekscherend is genoemd, de beste reclame van 2018.

De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Een comeback uit de goot

Ook is men verheugd Macaulay Culkin in goede gezondheid terug te zien. De 38-jarige Culkin, die de rol van Kevin McAllister vertolkte in de filmhit uit 1990, had een imposante loopbaan als kindster, maar gleed daarna af. Ruzie met zijn ouders om het geld dat hij verdiend had leidde onder meer tot overmatig drank- en drugsgebruik en vaak liep hij er als een veredelde zwerver bij, die in niets meer leek op het schattige joch uit de film. Inmiddels is hij weer gezond en regelmatig te zien geweest in bekende Amerikaanse talkshows om zijn podcast Bunnyears te promoten. Zijn fans schrijven dolblij te zijn dat hij weer terug is.

Kevin is terug!

In de commercial is Macaulay te zien als de inmiddels opgegroeide Kevin, die opnieuw de kerstdagen in z’n uppie thuis moet zien te overleven. Anno 2018 gaat dat met allerlei Google-handigheidjes tot zijn beschikking gelukkig wel een stuk makkelijker. Zo bestelt hij dit keer pizza online en gebruikt hij zijn computer om ‘Operation Kevin’ vol boobytraps te starten. Zo voorkomt hij dat de inbrekers hem dit keer opnieuw moeten hebben.

Lees ook

Wauw: vrouw spot een bizar detail in Home Alone

We want more!

Veel fans pleiten voor een echte Home Alone-remake met Macaulay in de rol van vader, die dit keer zijn eigen kind vergeet als hij op vakantie gaat. Wij zijn voor!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Omroep MAX, Twitter