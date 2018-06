Toe aan een nieuwe serie? ‘Good Girls’ is briljant en verschijnt bíjna op Netflix

‘Toe aan een nieuwe serie?’ Waar heb je het over. Hebben we niet immers áltijd zin in nieuw bingewatch-materiaal? Juist, en dus hebben we een waanzinnige tip voor je. Binnenkort verschijnt de nieuwe serie Good Girls op Netflix, van de makers van kijkcijferhits Grey’s Anatomy en Scandal. Dát – en de té leuke trailer – belooft wat.

Good Girls (gone bad)

Good Girls, met een hoofdrol voor onder andere Christina Hendricks (Mad Men), gaat over drie vrouwen. Ze hebben eigenlijk hun hele leven lang al een onschuldig bestaan, maar zijn de tegenslagen in hun gezin, huwelijk en op hun werk inmiddels meer dan zat. Ze besluiten het daarom anders aan te gaan pakken; ze slaan het criminele pad in om voor eens en altijd van hun zorgen (uiteraard veroorzaakt door geldproblemen) af te komen.

Briljante combinatie

De serie – die ons héél erg aan een combinatie van Desperate Housewives en Orange Is The New Black doet denken – bestaat uit tien afleveringen die Netflix (YES!) in één keer online gooit op… 3 juli. Dat is dus al volgende week; een welkome verrassing terwijl ieder leuk televisieprogramma zo’n beetje haar laatste aflevering van het seizoen beleeft (we gaan je missen, GTST).

Regelrechte must watch!

Mocht Good Girls in de smaak vallen, dan hebben we meer ‘good’ nieuws: er is al een tweede seizoen aangekondigd door producent NBC. Bekijk de crimineel leuke trailer en blok de avond van 3 juli (en de rest van de week) in je agenda. Dít is een regelrechte must watch.

Beeld: Good Girls