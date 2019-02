Goede uitslagen voor zieke dochtertje (3) Chantal Bles: ‘We zijn er stil van’

Op Wereldkankerdag (4 februari) hebben Chantal Bles en Robert Doornbos goed nieuws gekregen over hun driejarige dochtertje Jada. Het meisje, bij wie vorig jaar een grote tumor werd ontdekt, kreeg na onderzoek in het ziekenhuis positieve uitslagen.

Chantal en haar man zijn er stil van. Na een maandenlange strijd tegen kanker, is er eindelijk goed nieuws. De kanker is weg! ‘We zijn er stil van… wat een emotie! Wat een ontlading! Na 10 maanden lang strijden kregen we dan eindelijk goed nieuws! Zo trots als en pauw zijn wij op onze Jada’, schrijft de styliste op Instagram. De ouders kunnen hun geluk niet op. Maar er breekt ook een spannende tijd aan. ‘Tegelijkertijd denken we aan de aankomende jaren waarin er iedere 3 maanden echo’s en scans zullen volgen om te kijken of de kanker ook weg blijft.’

Laatste chemo

Vorige maand had Jada haar laatste chemobehandeling. ‘9 maanden lang hebben we gestreden als leeuwinnen met een lach en een traan, samen met onze dierbaren om ons heen’, schreef de styliste destijds. ‘Wat hebben wij veel van jou geleerd! Wat een kracht en levenslust heb jij! Wat zijn wij ongelooflijk trots op jou! Nu gaan we werken aan jouw herstel en alle emoties en gebeurtenissen proberen een plekje te geven.’

Broertje Josh

In juli vorig jaar werd Jada grote zus, toen haar broertje Josh ter wereld kwam.

