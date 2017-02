Goed nieuws: het zoontje van Michael Bublé is aan de beterende hand

Eind vorig jaar kwam het hartverscheurende nieuws naar buiten dat er bij Noah, het driejarige zoontje van Michale Bublé, kanker was vastgesteld. Nu is er echter hoopvol nieuws voor de familie: na een paar maanden chemotherapie zou het nu goed gaan met Noah.

Op 4 november deelde de zanger onderstaand bericht via Facebook:

Michael Bublé en zijn vrouw Luisana Lupito hebben sinds dit bericht niet meer met de media gepraat over de ziekte van hun zoontje, maar Daniela de zus van Luisana liet gisteren weten dat het goed gaat met Noah. Ze geeft ook aan dat de ouders van Noah met de pers zullen praten als ze daar klaar voor zijn, voorlopig telt er maar één ding en dat is dat Noah aan de beterende hand is.

No usen más mi nombre en los medios con detalles y cosas q no dije. Noah está bien y los papas hablaran cuando ellos quieran! Gracias! — Lic.Daniela Lopilato (@NutriLopilato) February 2, 2017

Michael en Luisana hebben samen nog een zoontje, Elias.

Feliz día de la madre !! Happy Mother’s Day @luisanalopilato !! #myhero #bestmommy #bestfriend A photo posted by Michael Bublé (@michaelbuble) on Oct 16, 2016 at 7:25am PDT

