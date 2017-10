Goed nieuws: The Pussycat Dolls werken aan een comeback

The Pussycat Dolls gaan weer optreden. Volgens The Sun werkt Nicole Scherzinger samen met Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt en Melody Thornton aan een comeback.

Lees ook: 12 megahits waarvan je vast niet wist dat het covers waren!

Reünie

‘De meiden praten al jaren over een reünie en nu hebben ze eindelijk een tijd gevonden die voor hun allemaal werkt’, aldus een insider. ‘Ze denken er nog steeds over na of ze een volledige tournee of slechts een handjevol optredens gaan doen. Maar ze hebben er zin in om weer met zijn allen op het podium te gaan staan.’

Samen successen vieren

De ingewijde vervolgt: ‘De meiden willen het verleden en onderlinge meningsverschillen achter zich laten.’ Ze willen hun successen samen vieren en hopen ook nieuwe muziek uit te brengen. ‘Toen ze in 2009 stopten was dat bedoeld als pauze, dus het voelt goed om dit weer op te pakken.’

Zonder Carmit

Dit moeten ze overigens hoogstwaarschijnlijk wel doen zonder het zesde en laatste lid Carmit Bachar. In 2012 zei ze dat Nicole de boel overheerste binnen de groep en dat ze alle aandacht probeerde op te eisen. Carmit zei toentertijd dat ze nooit aan een reünie zou deelnemen als Scherzinger daar onderdeel van zou zijn.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld:Peter Foley (ANP)