Goed nieuws: Dr. Phil keert terug op tv

Dr. Phil was vele jaren vaste prik op RTL. Maar afgelopen maart verdween het tv-programma per direct van de buis, tot grote spijt van veel fans. Gelukkig is het gemis van korte duur: Dr. Phil keert terug op tv!

Nieuwe programmering

RTL’s beslissing om te stoppen met de beroemde tv-psycholoog Dr. Phil kwam voor veel fans als een schok. Nadat het nieuws bekend werd gemaakt, stroomden er veel teleurgestelde reacties binnen. “We hebben andere keuzes gemaakt in de programmering”, aldus een woordvoerder van RTL.

Terugkeer

Vanaf volgend jaar is Dr. Phil weer terug! Het programma keert vanaf 1 januari terug op de buis. De tv-psycholoog behandelt iedere werkdag om 17.30 uur bekende en onbekende cliënten op RTL 5.

Beeld: ANP