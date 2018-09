Glennis verliest finale: ‘ik heb het toch maar effe geflikt’

Hoewel ze de finale niet won, is Glennis Grace toch trots op zichzelf. Dat zei de zangeres, die afgelopen nacht niet bij de laatste vijf eindigde bij America’s Got Talent. “Voor mezelf heb ik het gevoel: ik heb het toch maar effe geflikt. Ik ben best wel trots op mezelf.”

Glennis is ook blij met de aandacht die ze kreeg voor haar optredens in de talentenshow. “Ik heb zo mijn best gedaan om iets moois neer te zetten en dat zag ik ook aan de reacties in Nederland en overal.”

Toeren

De Amsterdamse zal het nu weer druk gaan krijgen met optredens in de Verenigde Staten en daarbuiten. “Nu zijn er echt wel vragen van het publiek wanneer ik ga toeren en niet alleen in Amerika. Dat vind ik zó vet!”

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte