Glennis Grace overdondert jury met ‘beste optreden tot dusver’

Glennis Grace heeft een staande ovatie gekregen van de jury van America’s Got Talent. De Nederlandse zong in de live-uitzending van het Amerikaanse programma het 80’s nummer This Woman’s Work van Kate Bush, een lied dat zanger Maxwell in 2001 opnieuw uitbracht.

Pure perfectie

Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden “het beste deze avond” terwijl collega Mel B in eerste instantie niet verder kwam dan “yes yes yes”, waar collega Heidi Klum zich volledig bij aansloot. Howie Mandel twitterde meteen na het fragment: “Dit was perfectie”.

Betekenis

Glennis had voorafgaand aan de show behoorlijke twijfels over het nummer. Pas toen ze de betekenis achter het lied ontdekte, werd ze enthousiast. This Woman’s Work werd door Bush geschreven voor een scène in de film She’s Having A Baby, waarin een vader wordt verteld dat hij zijn vrouw en kind kan verliezen tijdens de bevalling. In 2016 werd het liedje na een optreden van Maxwell en Bush samen belangrijk in de Black Lives Matter-beweging, waar het ging staan voor alle ouders die een kind zijn verloren.

‘Het raakte me alsnog’

“Dat het over het verlies van een kind gaat, dat kwam bij mij wel even binnen”, aldus Glennis. “Er zijn zoveel mensen die dat moeten meemaken. Zulke liedjes zijn dan belangrijk, en dat vind ik mooi. Dan kan je echt iets overbrengen naar de mensen. Daardoor raakte het nummer mij alsnog.”

Concurrenten

De Amsterdamse zangeres neemt het in de halve finale op tegen onder meer een groot koor, een comedienne, een band en vier andere zangtalenten, onder wie een operazanger.

De finale lonkt

Als komende nacht genoeg Amerikanen op Glennis hebben gestemd, staat ze volgende week in de grote finale van de talentenjacht. De winnaar van dit dertiende seizoen van America’s Got Talent gaat er vandoor met een miljoen dollar én een show in Las Vegas.

Bekijk het kippenvelfragment in onderstaande video:

