Onherkenbaar: Glennis Grace gaat sinds kort met blond haar door het leven

Glennis Grace herkennen we natuurlijk aan haar fantastische stem, maar ook aan haar donkerbruine lokken. Die laatste heeft de zangeres echter verruild voor een blonde coupe, waardoor ze er ineens heel anders uitziet.

Afgelopen weekend verscheen Glennis voor de ‘Ladies of Soul’-concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome met een verrassend kapsel. Ze betrad het podium met blond haar in plaats van de donkere lokken die we van haar gewend zijn, en de reacties zijn verdeeld.

Reacties

Op Instagram heeft de zangeres een reeks kiekjes gedeeld van haar nieuwe look. ‘Staat je tof!’, luidt een van de reacties. Anderen schrijven daarentegen dat ze de vorige haarkleur van Glennis mooier vonden. Zo schrijft iemand: ‘Ooh die blonde haren… doe maar weer donkerder, veel mooier’. Wat vind jij?

A tribute by Glennis Grace

Als groots fan van Whitney Houston brengt Glennis met haar show WHITNEY – a tribute by Glennis Grace een eerbetoon aan de iconische zangeres. De tickets gaan zo hard dat er een extra show is aangekondigd op zondag 8 september in Rotterdam Ahoy. ‘Het blijft onwerkelijk en een eer dat er zoveel animo is voor de show’, aldus Glennis. ‘Ik vind het echt fantastisch om dit te mogen doen, om alles te geven voor dat ene doel: Whitney Houston en haar prachtige, tijdloze muziek eren.’

In 2018 stond Grace al twee avonden in een uitverkocht AFAS Live en op 26 oktober brengt ze de show naar de Lotto Arena in Antwerpen. Grace: ‘Er komen ook veel verzoeken uit het buitenland voor de show, dus wie weet waar we nog terecht komen met deze tribute.’

Voordeel

En heel leuk: Flair-lezeressen kunnen nu met extra voordeel tickets kopen voor het spectaculaire concert op 8 september in Rotterdam Ahoy. Muziek van Whitney Houston gezongen door Glennis Grace, dat klinkt als een prachtig eerbetoon, nietwaar? Deze speciaal voor jou geselecteerde tickets kun je bestellen via deze link.

