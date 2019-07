Glennis Grace open over haar (herstelde) band met moeder, relatie én kinderwens

Zangeres Glennis Grace (41) weet inmiddels wat ze wil en maakt daar haast mee: “Het nadeel als je jong bent, is dat je denkt dat je zeeën van tijd hebt. Dat is niet zo. Ik heb vaak gedacht: het komt wel. En ineens, poef, was ik 41.”

Je was heel jong toen je begon met zingen. Op Instagram plaatste je onlangs een video van jou als 9-jarige in een studio.

“Dat was toen het voor mij allemaal een beetje begon. Nu ik als volwassen vrouw naar dat meisje kijk, en naar haar mimiek, zie ik dat ik heel erg mijn best deed om het liedje goed over te brengen. Ik vind mezelf ook heel serieus. Mijn moeder was overtuigd van mijn talent. Op het moment dat ze ontdekte dat ik kon zingen, stond ik op elke talentenjacht in het land. Aan de ene kant een mooie, leerzame periode. Aan de andere kant word je ook meteen een wereldje ingegooid.”

Je had een tijd geen contact met je moeder…

“En dat is gelukkig sinds anderhalf jaar weer hersteld. Voordat ik naar Amerika ging, liep het gewoon een tijd minder lekker. De relatie met mijn toenmalige vriend liep stuk en ik wist niet zo goed wat ik met mijn carrière wilde. Ik had ruimte nodig om het een en ander op een rij te zetten. Ik ging ook in therapie. Iets wat ik iedereen kan aanraden. Ik vond het moeilijk en zwaar en ik voelde me heel kwetsbaar, maar het heeft me uiteindelijk sterker gemaakt en ontzettend veel inzicht gegeven. Alsof je jezelf opnieuw leert kennen. Ik realiseerde me dat het af en toe rommelig en onveilig is geweest in mijn jeugd, maar dat er ook veel leuke dingen zijn gebeurd. Dat het rommelig was, daar heb ik al vaak over verteld. Mijn moeder stond er alleen voor met 4 kinderen. Mijn vader was wel aanwezig, maar bemoeide zich niet zo met ons. Hun relatie was er een van niet met en niet zonder elkaar kunnen. Er waren in die zin ook veel spanningen thuis. Ik heb al jong mijn eigen weg moeten zoeken. Mijn moeder is een sterke en eigenwijze vrouw, net als ik. En dat botst soms. Het voordeel van ouder worden, is dat ik nu ook op een milde manier naar mijn moeder kijk. Ik begrijp haar beter. De grootste les die ik de afgelopen jaren leerde, is dat dingen niet zo zwart-wit zijn. Er is veel tussen mij en mijn moeder gebeurd, we hebben beiden dingen gedaan waar we spijt van hebben. Ik heb dingen gezegd over haar in interviews waarvan ik nu denk: dat had ik ook anders kunnen doen. Ik ben als persoon gegroeid en in die groei en rust kwam ook de ruimte om weer contact te zoeken met mijn moeder. Het is af en toe nog een beetje zoeken, maar als ik mijn vriendinnen hoor, hebben zij dat ook. Dochters worden al snel heel moe van hun moeder. Terwijl ik aan de andere kant ook weet dat ik niet zonder haar kan, en er niet aan moet denken dat haar iets overkomt.”

Over Lévy: hij is niet alleen de man op wie je verliefd bent, maar ook de gitarist in je band. Zijn jullie op het podium collega’s of geliefden?

“Ik ben geneigd om collega’s te zeggen, omdat we dat dan ook echt zijn. Maar ja, hij is natuurlijk ook de man van wie ik houd. Dus ik kan af en toe ook wel even naar hem kijken en denken: dat is gewoon míjn man. We vinden het ook leuk om samen te werken. En dat is niet heel vanzelfsprekend. Ik heb het ook echt anders gekend, hoor. Maar Lévy is zo laid back. Hij is half Indisch en is geboren en getogen in Brabant. Die is niet gek te krijgen. Ook niet toen ik best snel over een kind begon.”

Omdat je al snel dacht: met jou ga ik de rest van mijn leven samen zijn?

“Dat hoop ik en daar ga ik mijn best voor doen. Maar ik ben realistisch genoeg. Je weet niet hoe dingen lopen. Ik weet wel wat nu goed voor mij is, en dat ik meer dan ooit luister naar mijn gevoel. En met Lévy voelt het goed. Alleen vanwege ons leeftijdsverschil wilde ik het hoofdstuk ‘kinderen’ wel snel met hem bespreken. Ik ben niet meer de jongste, in elk geval wat betreft vruchtbaarheid. Het was voor mij dus handig om te weten hoe hij daar in staat. Hij wil gelukkig vader worden. En tja, dan ga ik ineens heel praktisch denken: moet ik dat plannen? En zo ja, wat is dan een goed moment? Terwijl zoiets natuurlijk niet valt te plannen. Daarom probeer ik het maar een beetje los te laten. Als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren is dat het allemaal wel goed komt. Als je 5 jaar geleden had gezegd dat ik in Amerika een talentenshow zou doen, nu een eigen band zou hebben en zelf mijn nummers zou schrijven, had ik je voor gek verklaard. En kijk hoe het leven is gelopen.”

