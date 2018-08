Ja! Glennis Grace zingt géén Whitney Houston-nummer en bereikt AGT-liveshows

Glennis Grace heeft het voor elkaar: ze is door naar de liveshows van America’s Got Talent. De Amsterdamse verpletterde de jury opnieuw – dít keer door voor de verandering eens géén nummer van Whitney Houston te zingen, om te bewijzen dat ze meer in huis heeft dan dat en écht wel over een eigen stijl en stem beschikt.

Goed advies

Ze koos dit keer voor een indrukwekkende versie van Nothing Compares 2 U van Prince. Voordat ze het nummer inzette, zei Glennis naar jurylid Mel B geluisterd te hebben, die haar na haar auditie op het hart drukte ook andere nummers dan die van Whitney Houston te zingen. Simon Cowell moest daar om lachen en zei: “Volgens mij heb ik dat ook gezegd hoor!” Het advies was in elk geval goed opgepakt door Glennis, die met haar loepzuivere optreden voor kippenvel bij de jury en het publiek zorgde.

Lovende reacties

Op sociale media regent het complimenten voor Glennis, die door vele volgers van het programma als grote kanshebber voor de winst wordt gezien. “Wat een geweldige stem en optreden!” schrijft iemand. “Yes! Gefeliciteerd Glennis en zet ‘m op in de live shows!”

I think glennis grace should got the golden buzzer — 🇺🇸 mike (@BigMoneyJTime) August 8, 2018

Glennis Grace has one of the best voices I've ever heard. I'm so envious. The last time I tried to sing my dog bit me #JudgeCuts @AGT — Samuel J Comroe (@SamuelJComroe) August 8, 2018

I'm guessing Glennis Grace gets the golden buzzer? she's the best contestant this season in my opinion. — Ryan (@16RRyan) August 8, 2018

Zes tegenstanders

De liveshows beginnen volgende week en daarin neemt Glennis het op tegen zes andere kandidaten.

Glennis’ optreden van vannacht:

Glennis’ eerste auditie bij America’s Got Talent:

Beeld: Still