Glennis Grace kan haar geluk niet op met haar grote liefde Levy, de 23-jarige gitarist in haar band. Samen genieten ze met volle teugen van het zonovergoten Cuba, waarvan het stel de nodige kiekjes deelt. Enne, de liefde spat ervan af.

Bij de foto met haar vlam schrijft de verliefde zangeres: ‘Making the best memories with you. You are everything i wished for in life.’ En de muzikale vriend van Glennis is duidelijk minstens zo gelukkig met zijn vriendin. Hij deelt namelijk ook een romantische foto, waarbij hij laat weten dat Glennis de liefde van zijn leven is. ‘Love of my life, my wife’, aldus Levy.

Beeld: ANP, Instagram