Glennis Grace viert jubileum met 24-jarige vriend met romantische video

Dat Glennis Grace dolgelukkig is in de liefde, moge duidelijk zijn. Degene die alweer twee jaar een lach op haar gezicht tovert, is Lévy Simon (24). En om die mijlpaal te vieren, deelt de 41-jarige zangeres een liefdevolle video op Instagram.

“2 jaar samen met mijn grote liefde”, schrijft Glennis bij de beelden waarop te zien is hoe ze haar vriend stevig vasthoudt. “Ik hou van jou”, horen we haar fluisteren. Die woorden zet ze nog eens extra kracht bij door het bijschrift bij het filmpje af te sluiten met: “Jij maakt me compleet.”

Liefde

Lévy kan natuurlijk niet anders dan reageren op de romantische post van zijn geliefde. “Love you”, schrijft hij. Anderen wensen de twee veel geluk toe. Zo grapt Soundos El Ahmadi: “Ik hou ook van hem en heb hem nooit ontmoet😂. Van harte gefeliciteerd en heel veel liefde gewenst.” Ali B en GTST-acteur Everon Jackson Hooi reageren met een hartje onder de video.

Kinderwens

Eerder deed Glennis een boekje open over haar ontmoeting met Lévy. “Toen ik hem leerde kennen zat ik best wel in een donkere periode in mijn leven. Ik was niet gelukkig. Hij was de eerste die me buikpijn gaf van het lachen, dat je denkt van: dit is crazy, man.” Haar wens om haar gezin uit te breiden, bestaat nog steeds. “Ik heb altijd gezegd dat ik een groot gezin wil. Toen het serieus begon te worden tussen ons, heb ik dat gelijk aangegeven. En gelukkig vindt Lévy het niet erg om jong vader te worden.” Of we binnenkort babynieuws kunnen verwachten: “Who knows? We fantaseren er zelfs al over, dus ik hoop dat het me gegeven is.”

