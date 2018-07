Glennis Grace over haar 16 jaar jongere vriend: ‘Ik dacht dat hij ouder was’

Glennis Grace (40) heeft een relatie met de zestien jaar jongere Levy, maar dacht eigenlijk dat het leeftijdsverschil minder groot was.

‘Hij dacht dat ik jonger was en ik dacht dat hij ouder was, haha’, aldus de zangeres in gesprek met Beau Monde. ‘Op een gegeven moment zei hij: ‘Ik woon nog bij mijn ouders.’ Dus ik: ‘Wat? Hoe oud ben je dan?’ En hij: ‘Ja maar… Hoe oud ben jíj dan?’ Ik was net 39. In die fase twijfelden we: is dit oké, kan dit wel?’

Angst

Glennis bedacht zich echter al snel dat een jongere vriend in Amerika, waar ze momenteel meedoet aan het programma ‘America’s Got Talent‘, ‘toegejuicht’ zou worden. ‘Je bent daar heel wat als je een jonge gozer aan de haak slaat. Bovendien: als Bridget (Maasland, red.) het kan, kan ik het ook.’ Het stel voelde echter wel wat angst door het leeftijdsverschil. ‘Tot je niet meer om de gevoelens voor elkaar heen kunt.’

Kinderwens

Met de gitarist hoopt Grace nogmaals moeder te worden, wat is ze al van zoon Anthony. ‘Het is altijd mijn droom geweest om meerdere kinderen te hebben. Levy wil er twee, dus we moeten opschieten. Ik heb niet alle tijd van de wereld meer. Ik hoop dat het me nog steeds gegeven is. Al zijn er ook andere middelen om die wens uit te laten komen.’

