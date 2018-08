Glennis Grace maakt grote indruk op publiek én jury bij liveshow AGT

Vannacht was het moment eindelijk daar: Glennis Grace moest zichzelf bewijzen voor een miljoenenpubliek bij de liveshow van ‘America’s Got Talent’. En dat deed ze. De zangeres wist zowel het publiek als de jury te verpletteren met haar versie van ‘Never Enough’, een nummer uit de film ‘The Greatest Showman’.

Juryvoorzitter Simon Cowell noemde het optreden van Glennis ‘briljant, classy en fantastisch’. Howie Mandel kon zich daar alleen maar bij aansluiten en liet weten dat deze performance ‘de absolute wow-factor’ had.

Van het publiek kreeg ze een daverend applaus en ook op Twitter werd vol lof gereageerd op het optreden van de ‘Ladies of Soul’-zangeres. ‘Fantastisch, ik kreeg er kippenvel van!’, klonk een van de reacties. En: ‘Wat een geweldige stem!’

Zelf heeft Glennis ook een tweet de wereld ingestuurd na haar optreden. Daarin laat ze weten ontzettend dankbaar te zijn voor alle steun en liefde die ze krijgt. Bovendien heeft ze een berichtje gewijd aan een oproep om op haar te stemmen. ‘Love you all!’, schrijft ze erbij.

In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Glennis doorgaat naar de volgende ronde. Ze moet het van haar Amerikaanse fans hebben, want vanwege een geoblock kan er niet vanuit Nederland gestemd worden.

My heart is full w/ everyone’s love & support! Thank you all so much ❤❤❤ #GlennisGrace #AGT https://t.co/yuG41WBz39

— Glennis Grace (@GlennisGrace) 22 augustus 2018