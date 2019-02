Zien: Glennis Grace gespot met gouden tanden

Er was best wat opluchting toen Anouk eíndelijk haar gouden tanden liet verwijderen. Toch gaat een andere zangeres nu voor dezelfde look. Ook Glennis Grace is namelijk gespot met deze versiering in haar gebit.

Zelf is ze er in ieder geval heel tevreden mee. ‘Zo blij als een klein kind met mijn gouden tand’, schrijft Glennis bij de foto op Instagram. Ook nu zijn de reacties weer gemengd: de één vindt het spuuglelijk, terwijl de ander het wel wat vindt hebben. Ieder zijn mening toch? Maar wellicht kreeg Glennis de tip van Anouk: beide vrouwen waren immers aanwezig bij de Vrienden van Amstel LIVE.

Beeld: ANP, Instagram