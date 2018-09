Glennis Grace scoort finaleplaats: dít zijn haar concurrenten

Glennis Grace heeft zichzelf met haar fantastische uitvoering van Kate Bush’ This Woman’s Work regelrecht naar de finale van America’s Got Talent gezongen. Inmiddels is duidelijk dat ze in de allerlaatste ronde niet alleen een eigen nummer zingt, maar ook een duet met een bekende artiest.

Wie o wie

Dat vertelde de zangeres in de ochtendshow van Giel Beelen op Veronica. “Dinsdag zing ik een song en woensdag bij het stemmen ga ik een duet doen met iemand”, zo schetste Glennis haar finaleprogramma van volgende week. “Ik weet nog niet met wie dat gaat worden, of welk nummer ik ga zingen. Dat hoor ik morgen waarschijnlijk al.”

Whitney

Voor de show van dinsdag gaat Glennis mogelijk weer een liedje van Whitney Houston doen. Tijdens haar auditie vertolkte ze al de Houston-klassieker Run To You. “Daar hebben we serieuze gesprekken over. Ik kan niets beloven maar het is een hele grote en goede optie”, zei Glennis. “Wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat het een killersong wordt.”

Ook gelukkig zonder winst

Voor de zangeres is haar America’s Got Talent-avontuur in ieder geval al meer dan geslaagd. Het doel van Glennis was om wat naamsbekendheid in Amerika te krijgen, zodat ze op tournee kon. “Natuurlijk wil je winnen, maar mocht dat niet het geval zijn, dan ga ik met opgeheven hoofd weg. Ik heb nu zo’n fanbase in Amerika. Dit platform was gewoon grandioos voor mij.”

Glennis in de halve finale en de spannende ontknoping:

Tegenstanders

De grote vraag is natuurlijk: hoeveel kans heeft Glennis echt? Ze ontmoet in de laatste ronde namelijk stevige concurrentie, variërend van stand-upcomedians tot acrobaten. Op het gebied van zang zijn Courtney Hadwin en Michael Ketterer haar grootste rivalen.

Verlegen powerhouse

Courtney Hadwin is een 13-jarig zangtalent uit Engeland. Het meisje belandde in de liveshows van de Amerikaanse talentenjacht doordat jurylid Howie Mandel op de gouden knop (golden buzzer) drukte tijdens haar auditieronde. In eigen land haalde ze de finale van The Voice Kids. Een rustige meid die transformeert zodra ze op het podium staat.

Sympathieke zanger

Ook zanger Michael Ketterer uit Californië haalde de liveshows dankzij een druk op de gouden knop, ditmaal werd gedrukt door juryvoorzitter Simon Cowell. Hij hoorde vorige week al dat hij door is naar de finale van volgende week, nadat hij indruk had gemaakt met zijn vertolking van het nummer When I Look At You van Miley Cyrus.

Op een rij

Andere kanshebbers in de finale zijn de acrobatengroep Zurcaroh uit Oostenrijk, goochelaar Shin Lim uit Massachusetts, stand-upcomedians Samuel J. Comroe en Vicki Barbolak, en outsider Brian King Joseph, die indruk maakte met zijn elektrische viool. Wat denk jij: hoe groot schat jij Glennis’ kansen in?

Courtney Hadwin:

Michael Ketterer:

Zurcaroh:

Shin Lim:

Samuel J. Comroe:

Vicki Barbolak:

Brian King Joseph:

