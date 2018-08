Bíjna D-Day voor Glennis Grace: ‘Ik zing een pittig nummer in eerste AGT-liveshow’

Morgen is het D-Day voor Glennis Grace. Dan staat ze voor een miljoenenpubliek in de eerste liveshow van de Amerikaanse talentenjacht America’s Got Talent. De Amsterdamse heeft haar zenuwen nog in bedwang en is tevreden over de repetities. Dat vertelde ze vandaag in de ochtendshow van Edwin Evers op 538.

‘Alles moet perfect zijn’

“Het is druk, maar het is hele leuke drukte. Het is veel repeteren, het nummer doornemen; elke dag is er wel wat.” Glennis “wordt een beetje geleefd” in de Verenigde Staten, waar ze al veel indruk maakte met haar twee eerdere optredens in America’s Got Talent. “Maar dat is nodig voor de liveshows, dan moet alles perfect zijn.”

Groot geheim

Glennis heeft al op het podium van de talentenjacht gestaan en dat voelde goed. “Ik heb vandaag op het podium gestaan en voor het eerst het nummer gezongen. Dat ging heel goed, ik kan niet anders zeggen.” Welk nummer ze live op de Amerikaanse televisie zingt, mag Glennis nog niet bekendmaken. “Maar het is best een pittig nummer. Ik dacht in eerste instantie dat ik het niet zou redden, maar dat denk ik altijd van moeilijke liedjes. Dat is tegelijkertijd ook een uitdaging voor mij.”

De hoogte in

De uitdaging zit hem dit keer vooral in de toonhoogte, verklapte Glennis. “Iedereen verwacht van mij altijd dat ik hoog zing, dus dan krijg je een nummer waarmee je alles uit de kast haalt. Ik vraag me serieus af dat als ik doorga naar de volgende ronde, wat ze dan voor me hebben.”

Gokje

Wij gokken – aangezien Whitney Houston even uit den boze is – op een nieuwer nummer van Sia of Sam Smith. Of hebben ze haar tóch iets uit het Whitney-tijdperk gegeven; een nummer van Mariah Carey? Welk liedje het dan ook wordt, wij wachten met spanning af en gaan héél hard duimen voor ‘onze’ Glennis.

Glennis eerste twee bejubelde optredens in de show:

Beeld: ANP