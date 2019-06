Dit wil je: Glennis Grace die jouw bruiloft (of die van een vriendin) komt crashen

Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Of staat een van jouw beste vriendinnen op het punt het jawoord te geven en wil je haar verrassen met een optreden van niemand minder dan Glennis Grace? Grijp dan nu jouw kans, want binnenkort gaat de zangeres het huwelijk van een fan ‘crashen’.

Deze week bestaat het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston, een van de meest gedraaide wedding songs, precies 45 jaar. Reden genoeg voor Glennis Grace om het liefdesliedje niet alleen ten gehore te brengen tijdens haar concertreeks in Rotterdam Ahoy, maar óók op de huwelijksceremonie van een fan.

29 juni

De zangeres heeft vandaag bekendgemaakt op zaterdag 29 juni een wedding te gaan crashen. Bruidsparen die op die dag elkaar het jawoord geven, maken dus – vanaf vandaag – kans op een optreden van Glennis op hun grote dag. Dit wil je, toch? Bruidsparen, ceremoniemeesters, vrienden en familie van het bruidspaar kunnen zich vanaf vandaag opgeven door te reageren op whitneytribute.nl. Het winnende bruidspaar wordt op de laatste zaterdag van deze maand verrast.

Tribute

Op 6 en 8 september eert Glennis Grace haar grote voorbeeld Whitney Houston tijdens WHITNEY – a tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy. “Whitney wist niet alleen hele stadions te betoveren, haar muziek raakt juist ook op de meest intieme momenten”, aldus Glennis. “Ik vind dit ontzettend bijzonder en wil ook dit talent van Whitney eren door op 29 juni een bruidspaar te verrassen met een vertolking van haar prachtige lied I Will Always Love You.” Wil je bij een van de twee concerten zijn in september? Scoor je kaarten hier.

