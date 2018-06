Glennis Grace overdondert jury van ‘America’s Got Talent’

Berget Lewis heeft een waanzinnige muziekcarrière in ons land, maar droomt van een break through over de grens. Eerder dit jaar zette ze daarom de stap naar Britain’s Got Talent, maar viel helaas af in de ronde vlak voor de liveshows. Ladies of Soul-collega Glennis Grace is de volgende die het buiten ons kikkerlandje wil proberen; zij vertrok naar de VS en deed auditie bij America’s Got Talent, waarvan de eerste beelden zojuist online zijn verschenen.

Jury onder de indruk

Op de video, die verspreid is door Billboard, is te zien hoe de Nederlandse zangeres zich voorstelt aan de jury. Ook is een deel van haar auditie te zien, waarbij juryvoorzitter Simon Cowell en zijn collega’s Heidi Klum, Mel B en Howard Stern behoorlijk onder de indruk lijken.

Zenuwen

Glennis vertelt de jury onder meer dat ze een elfjarige zoon heeft en dat hij graag ziet dat zijn moeder haar dromen waarmaakt. “Vanaf kleins af aan wist ik al dat ik gemaakt was om voor een groot publiek te zingen”, aldus Glennis, die wel toegeeft wat zenuwachtig te zijn. Vervolgens zet ze het nummer Run To You van Whitney Houston in.

Miljoenenpubliek

Later vandaag wordt duidelijk of Glennis de volgende ronde heeft gehaald in de show (al twijfelen we daar stiekem geen seconde aan). Dan wordt haar auditie uitgezonden in Amerika. Naar de talentenjacht kijken iedere week meer dan elf miljoen Amerikanen. In mei maakte Glennis al bekend dat ze meedoet aan America’s Got Talent.

