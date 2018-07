Glennis Grace laat arm volledig versieren met enorm grote tattoo

Glennis Grace heeft een bezoekje gebracht aan een tattooshop in Schiedam. En daar koos ze ze niet voor een bescheiden plaatje op ehm… pak ‘m beet, haar pols of enkel. Nee. Glennis ging voor het grovere werk en liet haar volledige linkerarm bedekken met een grootse tattoo.

Lees ook

Met deze verpletterende auditie zong Glennis Grace zich naar de volgende ronde van ‘America’s Got Talent’

Kunstwerk

De zangeres laat haar nieuwe aanwinst – een mandela-ontwerp – met trots zien op Instagram: “Ik ben zo blij met dit kunstwerk”. De naam van haar zoontje Anthony prijkt al op haar arm, en nu is daar een gigantische inktcreatie bij gekomen.

Verslavend

“Wanneer je één tattoo hebt laten zetten, wil je alleen nog maar meer. Wat denken jullie jongens?”, schrijft Glennis bij de foto van haar new ink. Het kunstwerk is nog niet helemaal af, maar de Jordanese zangeres is nu al heel blij met het resultaat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Still