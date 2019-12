André Hazes (25) en Glennis Grace (41) hebben hun meningsverschil over zwarte piet naast zich neergelegd. De zanger en zangeres hebben dinsdag een goed gesprek met elkaar gehad en benadrukken dat ze “vriendjes voor altijd” zijn.



“Dat we in 2020 maar meer begrip voor elkaar en elkaars mening mogen hebben. Dat problemen opgelost kunnen worden. Dat alles bespreekbaar is en dat we er ook maar vooral over zullen praten”, schrijft André op Instagram. “Voor altijd vrienden! Wij hebben mega veel respect voor elkaar en trots op onze samenwerking!”

Wederzijds begrip en respect

Ook Glennis deelt die strekking: “Vriendjes voor altijd. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten komen we er altijd uit. Vandaag een heel goed gesprek gehad met elkaar met wederzijds begrip en respect. En wat ben ik trots op onze samenwerking. Is het te vroeg voor een kerstwens? Want dit wensen we namelijk iedereen.”

Sinterklaasfeest André en Monique

Glennis uitte vorige week flinke kritiek op een foto die André deelde over zijn pakjesavond – die hij ondanks zijn recente relatiebreuk samen met zijn ex Monique Westenberg en hun zoontje vierde – met zwarte pieten. De zangeres, en enkele andere BN’ers, vond het ondoordacht dat Hazes als publiek figuur koos voor pieten die een groot deel van de Nederlandse bevolking kwetsend en zelfs racistisch vindt. “Je weet dat je m’n vriendje bent”, schreef Glennis. “Maar deze foto met zwarte pieten kan echt niet meer. M’n maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Ik hoop dat je je ooit bewust wordt dat zwarte piet echt niet meer kan of zou mogen.”

Reactie André

Een paar dagen later reageerde André op alle commotie op de foto’s. Volgens zijn woordvoerder wilde André niemand kwetsen. “Hij heeft er niets mee bedoeld en wil zich ook vooral niet in de discussie over de kleur van zwarte piet mengen. Dat is zijn taak niet, hij wilde gewoon een leuke foto van zijn zoontje met de rest van de wereld delen zoals hij dat vaker doet.”

‘Een beetje dom’

Waar velen vielen over de zwarte pieten die op de sintkiekjes van André te zien waren, viel Heleen van Royen iets anders op. Op één van de foto’s poseert kleine André met de andere aanwezige kinderen en Sint en z’n pieten. Waarschijnlijk is gevraagd om even ‘lekker gek’ te doen voor de foto, want er worden tongen uitgestoken en rare bekken getrokken. Het zoontje van André maakt zijn pose af met twee middelvingers omhoog. Op Twitter reageert Heleen: “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta. Een beetje dom.”

