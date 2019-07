Temptation-verleider Giorgio door 20 man in elkaar geslagen op festival

Verleider Giorgio, bekend van het afgelopen seizoen ‘Temptation Island’, is zaterdagavond letterlijk buiten westen geslagen op het Belgische Maze Festival. Ook zijn verloofde Samra is flink toegetakeld. De daders? Een groep van zo’n twintig onbekenden.

‘Jaloerse belagers’

Giorgio en Samra vertellen op hun social media tot in detail hoe heftig het wel niet was. Ook delen ze nogal schokkende foto’s van de brute vechtpartij. Zo praat Giorgio onder meer over zijn ‘jaloerse belagers’, die hem in elkaar sloegen. “Dus als je aan tv meedoet, verdien je een pak rammel?”

Heftige verwondingen

Vriendin en verloofde Samra zou zelfs vóór haar bewusteloze vriendje zijn gesprongen. Beiden kwamen er helaas niet zonder verwondingen van af. “Giorgio heeft een gebroken neus, Samra heeft een gebroken arm en vier gebroken ribben en vooral trauma”, zo weet Shownieuws. “Ze zoeken nu de personen die dit hebben gedaan of bewijsmateriaal.” Ook deden de twee aangiften bij de Belgische politie.

Knipperlicht

Giorgio en Samra leerden elkaar pas na de opnames van Temptation afgelopen najaar kennen. Daarna ging het uit (want Giorgio bedroog én mishandelde zijn vriendin – dat laatste zelfs voor de ogen van haar driejarige dochtertje), maar ook weer aan. Nu heeft het stel dus trouwplannen.

Spanning en sensatie

Momenteel kunnen we elke week genieten van een nieuwe Temptation Island VIPS op Videoland. Daar komt in tegenstelling tot het brave zusje wél veel meer drama bij kijken. Zijn Thomas en Yasmin bijvoorbeeld wel écht een setje, of faken zij hun relatie, zoals Tim Hofman beweert?

Bron: Superguide | Beeld: RTL