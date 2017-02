‘Ik ging wanhopig op zoek naar mannen die wél oké waren’

Het was al na de tweede aflevering van Wie is de Mol? einde verhaal voor Yvonne Coldeweijer (30). Spijtig, maar manipuleren en liegen zit de presentatrice annex YouTube-hit nu eenmaal niet in het bloed. Dit in tegenstelling tot haar ex-vriend Nathan.

Ja, ze baalde dat ze na twee afleveringen al uit Wie is de Mol? werd gegooid. Maar ze wist dat ze veel risico nam door volledig voor één potentiële mol te gaan. ‘Dan moet je er rekening mee houden dat je de finale niet haalt,’ zegt Yvonne Coldeweijer monter in het Amsterdamse restaurant The Pool. Ze volgt het programma al jaren, zelfs toen er nog geen BN’ers in zaten, en was ‘helemaal vereerd’ toen ze haar ervoor vroegen. ‘Het psychologische aspect vind ik leuk: wat doen deelnemers als ze in onnatuurlijke situaties terechtkomen? Ik was benieuwd wat dat met mij zou doen, want ik ben iemand die er niet goed tegen kan om iets niet te weten. Daar kan ik heftig op reageren.’

Wie is de Mol? was een uitgelezen kans om een kant van zichzelf te laten zien die bij het grote publiek misschien nog niet bekend is. Niet die van de lieve, begripvolle Keet! van Telekids waarmee ze in 2010 landelijk doorbrak, of als ex-vriendin van zanger Ben Saunders, dat andere wapenfeit. ‘Ik kan ontzettend fanatiek zijn. Als ik ergens voor ga, dan doe ik dat zonder me ook maar een moment in te houden. Dat zag je in Wie is de Mol? terug. Hing er ergens een envelop, dan rende ik er meteen op af om ‘m te pakken. Ik ben niet zo’n bedachtzaam type. Ik vond het leuk om te laten zien dat ik veel lef heb en pittiger ben dan mensen wellicht van mij zouden verwachten.’

Is het zegen of een vloek dat je nog steeds wordt geassocieerd met Keet!?

‘Een zegen, want ik kijk er nog steeds met een warm gevoel op terug. Toen Keet! op mijn pad kwam, was ik 24 jaar en op zoek naar een vaste baan. Ik kreeg ineens een package deal in mijn schoot geworpen: een platendeal, kinderliedjes schrijven, presenteren op televisie. Het was alles waar ik van had gedroomd. Maar ja, het was uiteindelijk niet Yvonne die al die dingen mocht doen, ik deed het als Keet!.’

Was er een specifiek moment waarop dat begon te wringen?

‘Toen ik merkte dat Joop van den Ende interesse in me had als vervanger van Chantal Janzen in de musical Wicked. Ik stond onder contract bij RTL, dus ik mocht eigenlijk geen auditie doen. Eigenwijs als ik ben, deed ik dat toch. En ik werd het. Daarna moest ik RTL overhalen om me deze kans te gunnen. Zij zeiden: ‘Vooruit, maar dan moet er wel Keet! op de billboards staan.’ Daar heb ik mee ingestemd, omdat ik zó graag in Wicked wilde spelen, maar het deed echt pijn dat er overal Keet! in plaats van Yvonne stond. Dat was het moment waarop ik dacht: ik moet stoppen. Ik ben RTL dankbaar dat ik Keet! heb mogen doen, maar ik wil vrij zijn en mijn eigen keuzes kunnen maken.’

Je was vorig jaar in je vlogs heel open over het bedrog van je inmiddels ex-vriend, de Australische rugbyspeler Nathan Daly. Zag je dat als een wijze les voor je volgers?

‘Nee, maar mijn allereerste vlog heb ik gemaakt toen ik met hem op vakantie was. In die video heb ik gezegd: ‘Ik ga 365 dagen vloggen.’ Omdat we samenwoonden, zag je Nate bijna elke dag voorbijkomen. Het liefst had ik het nieuws voor mezelf gehouden, maar ik wist dat volgers dan zouden vragen: ‘Waar is Nate, jullie waren zo leuk samen!’ Daarom moest ik wel vertellen wat er was gebeurd.’

Nathan bleek er naast jou al maanden andere vriendinnen en zelfs hele relaties op na te houden. Hoe heb je dat ontdekt?

‘Nathan ging naar Australië om zijn familie te bezoeken. Hij zocht weinig contact met me, waardoor ik een raar voorgevoel kreeg. Ik weet nog dat ik actief heb gedacht: hij zal heus niet vreemdgaan, maar er is wel iets anders aan de hand. Vervolgens ging ik naar de berging, geen idee waarom, waarschijnlijk vanuit een soort intuïtie. Daar stond al tijden een koffertje van Nate. Nooit eerder had ik gedacht: daar moet je in kijken, maar op dat moment voelde ik die behoefte ineens heel sterk. Ik deed de rits open en zag een énorme berg naalden en een fles met anabolen. Dat was zo’n heftig beeld! Mijn daaropvolgende gedachte was: jij liegt, Nate. En als je over zoiets liegt, dan ben je voor mij, opgevoed met al die normen en waarden, al een onoprecht persoon.’



Het kon nog veel erger, zo bleek toen je in de telefoon keek die ook in het koffertje lag.

‘Die telefoon stond helemaal vol met foto’s en berichtjes van meisjes. Ik dacht nog: wat raar, je weet toch dat ik jouw wachtwoord ken? Dan laat je die telefoon toch niet slingeren? Maar het was nooit bij hem opgekomen dat ik weleens in dat koffertje zou kunnen kijken. Hij was op die telefoon nog ingelogd op Facebook, dus ik kon al z’n Messenger-gesprekken lezen. Het eerste gesprek dat ik las was van de avond daarvoor, waarin Nate tot in detail aan een vriend vertelde wat hij allemaal met wie had uitgespookt. Daarna heb ik mijn beste vriend gebeld, die er meteen aankwam met een fles wijn.’

Lees het hele interview in Flair 08-2017.