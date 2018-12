Gijs van Dam over misbruikbeschuldiging: ‘De wanhoop die ik voelde, vergeet ik nooit’

Als BN’er heb je het niet altijd makkelijk. Afgelopen jaar was voor televisieproducent Gijs van Dam een ware hel, nadat Nederlands correspondent en programmamaker Jelle Brandt Corstius in oktober 2017 stelde vijftien jaar daarvoor door hem seksueel misbruikt te zijn.

Geen kans om iets uit te leggen

“Op zaterdag 21 oktober zat ik rustig op de bank, totdat de telefoon ging. Het was de adjunct-hoofdredacteur van Trouw die op een nare toon vertelde dat Jelle Brandt Corstius een brief had geschreven waarin stond dat ik hem jaren geleden seksueel had misbruikt. Ik viel bijna van mijn bank, zo geschrokken was ik. De adjunct-hoofdredacteur gaf aan dat hij het verhaal van Jelle meteen geloofde. Voor mij voelde het daardoor alsof ik geen kans kreeg om ook maar iets uit te leggen. En dat het gewoon een onenightstand was geweest.”

Wanhoop

“Binnen 24 uur moest ik laten weten wat ik van de eerste versie van de brief vond. Ik voelde me vreselijk onder druk gezet. Na het gesprek zat ik alleen maar lamgeslagen op de bank. Door de aanvallende manier waarop de adjunct-hoofdredacteur tegen mij sprak en door mijn meer dan twintigjarige ervaring in de media, voelde ik dat Trouw sowieso zou gaan publiceren en dat dat voor mij en mijn carrière heel erg zou worden. De wanhoop die ik op dat moment voelde, zal ik niet snel vergeten. Ik realiseerde me dat het een kwestie van tijd was voordat mijn naam bij andere media bekend zou worden. En dat mijn reputatie eraan ging.”

Paniek

“Daar op de bank vloog het me aan: het besef wat me allemaal te wachten stond. Hoe langer ik er zat, hoe paniekeriger ik werd. Uiteindelijk heb ik een vriendin gebeld en zij wist mij op dat moment iets te kalmeren. Drie dagen later werd ik wakker met een bericht van mijn moeder, die ik inmiddels ook had ingelicht: ‘Het nieuws staat op Teletekst.’ Hoewel mijn naam niet in de brief werd genoemd, was het vanwege de zin ‘In het prille begin van mijn televisiecarrière’ wel degelijk naar mij herleidbaar.”

Ondergedoken

“En wat ik vreesde, gebeurde ook: mijn naam werd in no time aan het verhaal van Jelle gelinkt. Frits Barend bevestigde zelfs dat ‘het’ zou zijn gebeurd tijdens de opnameperiode van Barend en van Dorp. Op dat moment ging het al heel slecht met me. Ik at en sliep niet en naar buiten durfde ik ook niet meer. Misschien had Trouw wel een fotograaf in mijn straat neergezet of werd ik herkend? In de media werd het ondertussen steeds heftiger. Matthijs van Nieuwkerk noemde me zelfs een ‘smeerlap’. Gelukkig had ik al bedacht dat ik weg moest uit Amsterdam en had ik besloten om onder te duiken bij mijn moeder.”

