Gijs Staverman gaat trouwen! Zó ziet zijn knappe verloofde eruit

Wedding bells! NPO-dj Gijs Staverman is verloofd. De 53-jarige radiocoryfee plaatste op Instagram een foto waar hij zijn toekomstige vrouw zoent in Las Vegas.

“Ik heb er geen woorden voor #ze #zei #ja #in #lasvegas”, schrijft hij bij de foto. Cher draagt op het plaatje haar verlovingsring. Ook de kersverse verloofde van Gijs deelt hetzelfde kiekje en schrijft daarbij kort maar krachtig: “JA!”

Felicitaties

De gelukswensen stromen binnen voor het koppel. “Proficiat! Veel geluk samen!”, luidt een van de vele reacties. Een andere volger laat weten: “Superleuk!!! Van harte!”

Drie jaar samen

Het tweetal is inmiddels drie jaar samen en heeft twee pleegkinderen, waarover Gijs onlangs vertelde in de talkshow van Beau van Erven Dorens. In 2017 maakte Staverman bekend dat hij al een tijdje een nieuwe vriendin had. De dj maakt dagelijks op NPO Radio 2 het programma Gijs 2.0.

Verloofde Gijs Staverman

Cher is de “allergrootste liefde” is van Gijs, zo zei hij eerder tegen Story. “Het voelt zo goed tussen ons”, liet hij in 2018 weten toen hij onthulde binnenkort samen te gaan wonen met zijn geliefde. En zo ziet de knappe vrouw eruit:

