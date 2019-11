Gijs Naber over vervolg ‘De 12 van Oldenheim’: ‘Iedereen heeft een geheim’

Het is alweer dik twee jaar geleden dat de loeispannende serie ‘De 12 van Oldenheim’ in première ging op Videoland en nu is het langverwachte vervolg ein-de-lijk hier: ‘De 12 van Schouwendam’. Alle tien de afleveringen zijn vanaf nu beschikbaar op de streamingsdienst, wat betekent dat je meteen kunt bingen. Gijs Naber (39), een van de hoofdrolspelers, licht alvast een tipje van de sluier over de nieuwe reeks op.

Tijdens de opnames van de nieuwe serie De 12 van Schouwendam moest Gijs continu op zijn hoede zijn dat hij niet te veel prijsgaf over zijn personage. “Bij het draaien moesten we onszelf steeds afvragen wat de kijker in die scène al wist en mag weten”, vertelt Naber over het vervolg op De 12 van Oldenheim, dat vanaf dinsdag te bekijken is op Videoland. “Dat maakte het soms best lastig. Soms moet je aan de oppervlakte blijven, terwijl je de diepte in wil. Dan vroeg ik mezelf steeds af: geef ik niet te veel weg?”

Verdwijningen

Net als in de eerste serie draait ook De 12 van Schouwendam om mysterieuze verdwijningen. De nieuwe reeks vertelt het verhaal over het fictieve dorp Schouwendam dat al 25 jaar in de ban is van twee raadselachtige verdwijningen. Sinds 1995 ontbreekt namelijk ieder spoor van een 16-jarig meisje en een 17-jarige jongen.

Zelfde schrijvers

Naast Naber hebben onder anderen Carine Crutzen, Huub Stapel, Fockeline Ouwerkerk en Benja Bruijning een rol. Ook Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Joop Keesmaat, Maarten Heijmans en Hajo Bruins zijn te zien. Het script is, net als bij de voorgaande reeks, geschreven door Lex Passchier en Martin van Steijn.

Ontdekken

Veel kan Naber nog niet prijsgeven over zijn karakter. “Het personage dat ik speel weet weinig van zichzelf, ook niet waar hij vandaan komt. Door de verhalen van anderen en de ontmoetingen die hij heeft, komt hij erachter wie hij is.”

Cluedo

Net als zijn personage ervaart ook de kijker een soort puzzel. De serie draait volgens de acteur continu om de vraag: wie heeft het gedaan? “Iedereen heeft een geheim en dat borrelt onder elk personage. Wat is er precies gebeurd? Wie heeft het gedaan? Wat weet hij wel en wat niet?” Volgens de acteur roept het verhaal veel vragen op. “Daardoor blijft het boeiend om naar te kijken”, verzekert Naber, die de serie ziet als een “Cluedo-spel”. “Je wilt erachter komen hoe het zit.”

De tien afleveringen van ‘De 12 van Schouwendam’ staan vanaf nu allemaal op Videoland. Bekijk hieronder alvast de trailer van de bloedstollende serie:

Bron: ANP | Beeld: RTL