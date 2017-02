Gigi Hadid overladen met kritiek na racistische Instagramvideo

Gigi Hadid heeft zich de woede van veel mensen op de hals gehaald met een video waarin ze Aziaten nadoet. De video werd door haar zusje Bella als grapje op Instagram geplaatst, maar maar weinig mensen konden er om lachen.

In de video zit Gigi in een restaurant. Gigi houdt een Boeddha-koekje naast haar gezicht en knijpt vervolgens haar ogen half dicht om de gezichtsuitdrukking van het koekje te imiteren, iets wat door veel mensen als racistisch wordt ervaren.

Bella heeft de video inmiddels verwijderd, maar hij doet online nog wel de ronde:

this is y’all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she’s cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE — z (@zainzayns) February 5, 2017

Het is niet de eerste keer dat Gigi onder vuur ligt, ze kreeg ook al veel kritiek op haar imitatie van Melania Trump tijdens de American Music Awards. Lees hieronder een paar van de reacties op het filmpje van Gigi en Bella. Wat denk jij er van?

Gigi mocking Asians is offensive af. I’ve been laughed at for having small eyes when I was a kid just like she mocked the Asian features — lisa (@frmtion) February 5, 2017

Gigi is a hypocrite for making fun of Asian people yet her bf Zayn is part Asian so in a way she’s mocking him too — LARRYISREALBITCH (@BridgetHoran41) February 5, 2017

