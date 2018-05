What the…?! Gigi Hadid extreem onherkenbaar op nieuwe Vogue-cover

Gigi Hadid heeft Vogue-cover nummer zoveel te pakken: deze maand schittert ze op de voorzijde van de nieuwe Vogue Italia. Of, wacht even… Is dat Gigi eigenlijk wel?

In de verste verte niet

Als je ons zou vertellen dat het een ander model is dat deze cover siert, zouden we je meteen geloven. Op het blad, waarvan het half-Nederlandse, half-Amerikaanse topmodel vanmorgen zelf trots de cover deelde, is Gigi zo ernstig gephotoshopt en gemake-upt, dat ze werkelijk onherkenbaar is. En nu hebben we haar eerder weleens ‘iets verbouwd’ voorbij zien komen, maar dit slaat werkelijk alles.

Gigi Ha-niet

Gigi, die samen met een mannelijk model op het Italiaanse blad staat, is extreem gebruind, heeft donker haar en donkere wenkbrauwen, en lijkt een compleet andere neus, mond en ogen te hebben. “Ik kan niet wachten om het hele verhaal te vertellen”, valt er onder meer te lezen in het bijschrift. We hopen dat dat betekent dat ze haar buitengewone metamorfose nog gaat uitleggen, maar we vrezen dat het gewoon gaat om de inhoud van het mei-nummer, dat volledig over ‘power women’ gaat. We zijn benieuwd…

Beeld: Instagram Gigi Hadid