Giel Beelen: ‘Ik heb nog steeds spijt van grap over Sylvana Simons’

Voormalig 3FM-dj Giel Beelen wordt nog steeds achtervolgd door de grap die hij een tijdje geleden maakte over Sylvana Simons. Dit laat hij weten in een interview wat onlangs in de nieuwe LINDA. verscheen.

Smakeloos

De 39-jarige Giel maakte destijds een grap over Sylvana, die compleet in verkeerde aarde viel. De dj vergeleek haar tijdens zijn radioshow met een aapje, waarna hij overladen werd met kritiek. Eerder liet Giel al weten zijn eigen grap ‘smakeloos’ te vinden. Tegen AD zei de presentator over het incident: “Ik vind het vervelend als iemand door mij een rot weekend heeft gehad. En Sylvana in het bijzonder.”

Pijn

“Ik had een tikje geforceerde manier van radio maken, waarbij ik soms de nuance wegliet om een reactie op te roepen”, zegt Giel in LINDA. “Ik wil iets teweegbrengen, maar het is niet mijn bedoeling mensen echt pijn te doen. Alleen is dat hier wel gebeurd.”

Ondanks dat het al een aantal maanden geleden is dat Giel deze grap maakte, merkt de presentator dat het hem nog altijd achtervolgd. Hij laat weten dat een meisje van zijn vorige redactie op haar nieuwe werk telkens werd aangesproken over het voorval. “Ze moest zich ook nog zo’n beetje verantwoorden voor de rotopmerking die ik had gemaakt”, zegt hij. Toen ik dat hoorde, heb ik echt moeten huilen.”

Bron: RTL

