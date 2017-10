Giel Beelen gaat back to basic

Wat een mooie dag in de geschiedenis van social media vandaag. Dankzij vriend @dotanmusic wordt eens niet alleen het mooiste getoond hier op Instagram. Eerder biechte ik al op dat ik eigenlijk maar gewoon een klein jongetje ben dat vaak geraakt wordt en het stoere imago als een beschermend harnas gebruik. Hoe eng ik dat ook vond om toe te geven, da heeft tot zoveel mooie en goeie reacties geleidt. Het kan dus wel een heel sociaal medium zijn. En als ik nu die fantastische rauwe foto’s zie van al die mooie mensen. Ja, dan voel je het ook echt #insidemybones! Het heeft me nu al zo geïnspireerd! Op social media was ik sowieso al niet zo bezig met alleen de mooiste dingen delen of heel veel filters enzo. Maar de verleiding is gewoon groot om snel mooi weer te spelen. Vanaf 9 oktober heb ik me dan ook voorgenomen om de eerlijkste ochtendshow van Nederland te gaan maken. Ga als je zin en tijd hebt naar het Rijksmuseum voor de verhalen en de prachtige fotos van Paul Bellaart Er waren er een paar waar ik wat vrolijker op kijk 😉 maar Paul was onverbiddelijk en het past natuurlijk ook niet bij deze actie om de mooiste te kiezen 😉 Heel veel liefde voor Dotan

